花蓮市區去年底一周內發生7起酒後糾眾暴力滋事，一大票人分持球棒等器械滋事，市民紛紛走避，花蓮警方強力掃蕩壓制，前天深夜兵分20路，將年僅23歲邱姓主嫌等16人先後逮補，被告被依恐嚇、毀損及違反組織犯罪條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。今天檢察官複訊後，向法院聲請羈押，法院裁定10人都收押。

去年12月25日至31日跨年夜，花蓮市區KTV、PUB、公園、民宅連續發生7起暴力滋事案件，嫌犯只因上下樓梯細故起爭執就動手，甚至尋仇未遇就毆打無辜服務生，另也有砸車等暴力行為。

警方調查發現是以23歲邱姓主嫌為首的不良幫派分子，黨羽數十人，年齡在20至29歲間，氣焰囂張。

花蓮地檢署檢察官葉柏岳、卓浚民前天帶隊，連同縣警局刑警大隊、交通隊等，出動百名警力，兵分20路執行拘提、搜索，逮捕邱嫌等16人到案，起出鎮暴槍、刀械、球棒、鐵棍、辣椒水、BB彈等犯案工具，並查扣3輛犯案用的小客車。

檢方複訊後，邱男所涉攜帶兇器妨害秩序罪、恐嚇罪、毀損罪、傷害罪及違反組織犯罪條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地方法院聲請羈押被告邱男等10人，向法院聲請羈押禁見，地院開召開審理庭，裁定全數羈押，另6人分別以10萬交保。

花蓮地檢署發布新聞稿指出，花蓮地區民風淳樸，民眾居住安寧不容破壞，公權力更不容挑戰。地檢署針對轄內聚眾鬥毆案件，將持續與縣警察局合作，秉持「專案指揮、快打壓制」立場，透過強勢偵查作為將聚眾械鬥者一網打盡，遏阻聚眾鬥毆所衍生之重大刑案，維護轄區治安秩序。