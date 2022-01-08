花蓮縣政府與台鐵合作推出春節返鄉專車，將於12日中午12時至下午4時開放網路訂票，台北、花蓮往返各2班列車，每列共566個座位，採實名制搭乘；由於花蓮南北狹長，也規畫復興號接駁到鳳林、光復、玉里等鄉鎮，憑專車乘車證就可免費轉乘。

花蓮縣政府民政處發布訊息指出，春節返鄉專車台北往返花蓮，12日中午12時至下午4時於花蓮縣政府全球資訊服務網－111年春節返鄉專車（火車）訂票連結開放線上訂票。

花蓮返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票（未滿12歲或65歲以上民眾），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明等文件購票。

返鄉專車採實名制，全票200元、半票100元，限本人搭乘，禁止轉售或轉讓，乘車時需出示證明文件。民眾線上購票後，16日上午9時至下午5時、17日中午12時至晚間8時，可至台北車站花蓮返鄉專車服務台取票；17日、18日的上午9時至下午5時則在花蓮縣府民政處取票。

縣府也提醒，因花蓮南北狹長，將規畫復興號接駁到鳳林、光復、玉里等鄉鎮，憑專車乘車證就可免費轉乘。