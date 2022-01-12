桃機群聚延燒，今新增4名本土個案，其中3例居住地在桃園，共累計42人確診。桃園市長鄭文燦12日主持疫情說明記者會，他說，聯邦健行分行有3銀行行員確診，為此12日新增1處臨時採檢站擴大採檢，呼籲4日至12日曾到聯邦銀行健行分行洽公者務必採檢。

今天新增4名本土案例，其中一名為北投舊案，另3名為居服員（案17472）的銀行接觸者，共3名銀行行員確診。鄭文燦表示，居服員照曾至中壢區聯邦銀行健行分行洽公，為此針對銀行員工、警衛、外包人員共30人進行採檢，其中有3行員確診，列為案17630、案17672、案17673。

鄭文燦說，目前確診的3名銀行行員已經安排住院隔離中，其他人則要居隔至26日，由於聯邦銀行健行分行有確診者足跡，加上該銀行位處社區中，有不少民眾前往洽公，決議在12日新增1處社區採檢站「東興社區活動中心臨時採檢站」，將從下午2點半至5點半、6點半至9點開始提供民眾採檢。鄭也呼籲，若民眾有在4日至12日曾到聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸者，務必攜帶健保卡至採檢站採檢。