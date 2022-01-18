超商結帳多付錢，竟是幫陌生人買單！1名網友日前到超商繳卡費，發現金額多了15元，店員堅稱是手續費，但他事後查證銀行沒有多收費用，經超商客服受理客訴後調閱監視器，真相因此曝光，原來是該網友的「前一名客人」買了15元飲料沒付錢，店員繼續刷該網友的帳單才會多出金額。

該名網友在「爆料公社」發文表示，他日前到超商繳信用卡費用，當下發現金額多了15元，店員則解釋是「手續費」，但他事後詢問銀行得知不會多收手續費用，索性致電超商客服，客服第一時間也是稱銀行問題，他則強調銀行已經回覆不會多收費用，最後客服才受理投訴。

該網友的「前一名客人」買了15元飲料沒付錢，店員繼續刷該網友的帳單才會多出金額，當下店員還辯稱是手續費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，事後該間超商的店長致電向他道歉，原來當天是結帳店員刷了「前一名客人」的商品－15元飲料，但未收錢就繼續刷原PO的帳單，才會導致多出一筆15元金額，店長則請原PO回店內領退費；不過PO文中曝光當時的發票，不少網友說其實只要刷發票左上方的QRcord，馬上就能看到明細，就能得知真相。

其他網友則留言說，「15元雖然很少，但是如果沒事被多收，還感覺被誤會，感覺會很差，我一定會跟他要回我應有的錢」、「我也遇過這樣的情形！我前面的客人買了大杯咖啡沒付錢就走了，結果換我結帳竟然算在我頭上」、「店員的訓練也太差了，隨口胡謅啊」、「店員如果機台上看得到是飲料品項，那他已經成立詐欺」。