聯邦銀行健行分行爆發群聚感染，多名行員染疫，該行在12日停業，經歷12天環境清消及桃園市衛生局環境採檢確認為陰性後，在今日恢復營業。一早就可看見上門辦理業務的民眾，銀行也加強防疫措施，包含行員們都配戴面罩、口罩，非特定民眾常用的ATM及寫字台也會加強清消。

聯邦銀健行分行復業，緊急從其他分行調派人手支援。（呂筱蟬攝）

聯邦銀行業務管理部資深經理盧文娟表示，目前看桃園市疫情還是還是很嚴重，很高興健行分行可以復業，已經做好所有準備，包含環境5次大消毒，桃園市衛生局環境採檢確認為陰性沒有問題，會遵守嚴密的防疫措施，包含顧客進門前掃實聯制、量測體溫、噴灑酒精，現場櫃台設有防疫隔板，行員配戴面罩及口罩，隨時用酒精消毒環境及使用物品，確保環境都安全。

她也說，造成群聚感染起源是居服員辦理開戶，待的時間久，在內部曾脫下口罩打電話，雖然同事有制止，可能就是那時造成病毒傳播，另外健行分行到西堤餐廳辦尾牙，沒有邀請客戶與聯行同事，當時行員們都不知道自己已經受到感染，再爆發之後的餐廳群聚感染覺得遺憾。

盧文娟說，目前原健行分行的行員們都還在隔離，有確診的行員在醫療院所，其他則是在一般隔離場所。復業後現場都是桃園其他分行調派人力共有7位支援，大家都打過2劑疫苗，也做過PCR檢測都是陰性。

至於會不會擔憂因曾爆發疫情造成客戶減少？她說，會盡量宣導讓客戶恢復信心，看到一大早就有不少客戶來現場，還是覺得窩心。

她也提到，確診行員因為都是輕症甚至是無症狀，在身心狀況都還好，也希望他們不要有陰影，反而是大家都很想趕快恢復健康繼續服務客戶。