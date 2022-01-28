傳大甲分行員工家屬確診 國泰世華銀回應了 15:052022/01/28 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國泰世華銀行對台中大甲分行行員家屬染疫提出說明。圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron入侵台中分行？國泰世華銀行28日發布其大甲分行一名行員家屬，在1月27日確診新冠肺炎，而該名分行行員經PCR檢測，28日早上結果出爐為陰性，其餘行員亦已完成快篩，結果均呈陰性。但為求謹慎，國泰世華銀已在27日完成行舍全面消毒作業，並在28日進行該分行預防性的居家隔離，同時透過備援機制，確保營運不中斷。 國泰世華銀強調，其分行員工工作期間皆有遵守防疫規定，全程配戴口罩、定時量體溫，並進行手部清潔消毒。 家屬證實蔡頭離世 不願曝長眠地 台中大甲國泰世華行員家屬傳確診 分行照常營業 #大甲 #新冠肺炎 #台灣 #家屬 #國泰世華銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資理財詐騙老哏 警與銀行行員聯手勸阻民眾匯款 20:522022/01/26 社會 婦菜園工作遭蜂螫死 家屬控「縣府處理疏失」提國賠二審仍敗訴 16:362022/01/26 社會 冬奧前加重防疫規定 傳美擬准許外交官離開中國 11:402022/01/26 國際 家屬首發聲明證實蔡頭離世 不揭露安葬地盼他「永活在我們心中」 13:342022/01/27 娛樂 國泰世華大甲分行員工家屬確診 行員全居家隔離 14:412022/01/28 生活 星展買下花旗台灣消金業務 簽約了 20:372022/01/27 財經 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 14:222022/01/28 財經 北漂想賣腎賺50萬！傻男遭擄痛毆囚禁 臨櫃向行員遞紙條獲救 22:392022/01/27 社會 第一銀行全臺10家分行名師揮毫春聯 限量送 21:332022/01/26 財經 春節九天連假即將開始 金管會要求金融四不 13:532022/01/27 財經 又有銀行爆確診 台南永豐銀永康分行員工染疫 12:172022/01/28 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。