Omicron入侵台中分行？國泰世華銀行28日發布其大甲分行一名行員家屬，在1月27日確診新冠肺炎，而該名分行行員經PCR檢測，28日早上結果出爐為陰性，其餘行員亦已完成快篩，結果均呈陰性。但為求謹慎，國泰世華銀已在27日完成行舍全面消毒作業，並在28日進行該分行預防性的居家隔離，同時透過備援機制，確保營運不中斷。

國泰世華銀強調，其分行員工工作期間皆有遵守防疫規定，全程配戴口罩、定時量體溫，並進行手部清潔消毒。