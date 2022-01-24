烏克蘭名模「瑞莎」李瑞莎，取得中華民國國籍後，積極協助培育體操選手，但去年4名網友在網路上發文酸她，瑞莎憤而提告4人加重誹謗罪。台北地檢署調查後，認為4人是針對可受公評之事的合理評論，依罪嫌不足將4人不起訴，瑞莎不服，已向高檢署聲請再議。

李瑞莎原是烏克蘭體操選手，與桃園市政府合作，在桃園市多所國中、國小擔任韻律體操教練，並舉辦比賽。

去年4月龍潭地區選手跟教練的彭姓、欒姓、汪姓、李姓人士上網在Dcard上發文：「黑特 真的有付出那麼多？」、「她…撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」。

「後來沒做比賽服之外也沒拿到廣告費」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」、「還讓選手自行吸收費用」。

「竟跟A選手說反正你又選不上」及「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」其中一名網友轉載上述貼文，並登載：「終於有人跳出來講話了」。

瑞莎認為4人言論不實，提告4人涉嫌加重誹謗罪。檢察官調查後，認為4人是針對可受公評之事的合理評論，未逾越言論自由範疇，依罪嫌不足，將4人不起訴。