彰化銀行致力永續發展再傳佳績，24日獲經濟部工業局「台灣智慧財產管理規範(TIPS)A級驗證」，於111年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會上，由經濟部工業局主任秘書周崇斌頒發證書，彰銀副總經理同時也是智慧財產管理代表陳斌代表領證。

彰銀開行已邁入第117年，服務據點遍布全球。在百年發展進程中，不但已完成國內外品牌商標布局，近年來更積極因應數位金融與網路行銷之發展趨勢，開發註冊可愛的柴寶和金妮形象新商標，以貼近市場。為進一步強化智慧財產管理制度，提升公司治理水準，並響應經濟部工業局「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，與金融監督管理委員會之「金融科技發展路徑圖」，彰銀自110年開始擬訂「智慧財產管理計畫」，規劃智慧財產管理政策並制定短、中、長期目標，致力數位轉型開拓年輕客群，加上積極推動Taiwan Pay，成為搶攻電子支付商機有成的金融友善銀行。

彰銀表示，本次申請商標TIPS A級驗證，是在原有之智慧財產管理制度下，導入台灣智慧財產管理規範(A級/2016年版)，透過「計畫、執行、檢查與行動」(PDCA)之管理循環模式，希望建置精確之制度化管理機制及治理架構，使銀行全面掌握相關智慧財產之研發、管理、維護與運用情況，在面對瞬息萬變、日新月異的數位發展挑戰時，做出最佳的決策，持續提供優質金融服務。

彰銀長期以來，秉持「服務、效率、創新」的經營理念，堅守彰銀百年品牌的價值，致力於企業永續發展，以ESG三大面向均衡深耕為基石，積極回應各層面利害關係人關注之議題，並持續提升公司治理、強化智慧財產管理，朝向成為國際性永續標竿銀行之願景邁進。