小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據知情人士透露，在一位資歷豐富的退休法官居間調解之下，達成「由財政部協助買回」台新金手中彰銀持股的共識，財政部堅持以17.65元作價，但台新則堅持以每股18.22元賣回手中彰銀持股。雙方最後爭議點，在彰銀每股5.7毛錢的價差，調解人極力協調希望「雙方再各退一步」，可以取一個彼此都可以接受的17.65與18.22的中間價位。

【1】財部台新大和解...就差5毛錢

財政部與台新金的彰銀釋股案，就差最後一哩路！據透露，25日上午九點半，兩方代表與金管會官員在最高法院的調解過程，除了彰銀每股收購價格還有5.7毛錢的落差外，雙方幾乎達成多數共識，並待農曆春節後再次調解。

【2】近10年台股經驗 紅盤月行情漲

全球股市近期殺聲隆隆，台股2022年的元月行情也失色，不過，投信法人認為，此波回檔並非基本面出了問題，而且從統計數據顯示，近十年農曆年開紅盤後的30個交易日累積正報酬率達九成，建議可趁回檔逢低分批布局，掌握漲升契機。

【3】銀行錢多到要滅頂 去年存款湧入逾3.8兆

銀行錢多到要「滅頂」了。據金管會統計，2021年底本國銀行存款餘額48兆6453億元，去年一年內銀行存款「暴增」3兆8492億元，年增近8.6％，銀行拚命去化資金，去年一整年增加放款達2.2兆元，創歷史單年增貸金額新高，但仍是拚不過存款增加的速度，到去年底銀行存放款差額已高達14兆9720億元，創歷史新高，今年即可能突破15兆大關。

【4】聯準會暗示3月升息 鮑爾預計今年通膨下降

美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持基準利率逼近於零，但暗示即將於3月升息，原因是就業情況有所改善，且通膨率居高不下。與此同時，Fed主席鮑爾預計通膨將於今年下降。

【5】風險太大 IMF籲這國取消比特幣作為法定貨幣

IMF在25日（周二）提到，薩國近期採用比特幣作為法定貨幣，對於政府資源有限的小型經濟體來說，這會造成金融穩健、消費者保護和財政責任方面的風險。IMF高層呼籲薩國當局應縮減比特幣法規的範疇，取消比特幣的法定地位。