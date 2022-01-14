市長魏嘉賢（中）與多位代表，示範持禮券到家樂福採買，希望弱勢家庭能感受溫馨。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所與愛花蓮文化藝術基金會合作發放愛心禮券，讓弱勢家庭可以採買家庭用品或年貨，充足過好年。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所與愛花蓮愛心文化藝術基金會合作，準備129萬元禮券，發給花蓮市中低收入戶1233戶，並放寬領取對象家戶人數，每戶一口發給500元愛心禮券，最多以5口為限，讓弱勢家庭也能感受農曆年前採買年貨的樂趣，全家一起過個充足的好年。

愛心禮券發放作業今年邁入第3年，為讓收到愛心禮券的市民了解如何持禮券採購，市長魏嘉賢今偕同主任秘書翁美華、社勞課長蕭子蔚等人，來到家樂福量販花蓮店，推車裡有應景年節的糖果、餅乾之外，還有衛生紙、白米、泡麵等生活用品。

他感謝熱心人士、企業及社團捐款給市公所慈愛基金，以及愛花蓮愛心文化藝術基金會，市公所特地購買愛心禮券，讓低收入戶及中低收入戶的家庭可以購買應景的物品。家樂福也以最優惠的價格成全花蓮市公所照顧弱勢的心意，一起用溫暖的心來愛花蓮。

魏嘉賢表示，過去，花蓮市公所是發放年菜的，但因近年來，許多單位都會在年前贈送年菜組合，3年前，花蓮市公所開始改發愛心禮券，並且讓過去未能照顧到的3口以下中低收入戶家庭，也能享有這項福利，依照家庭生活需要，「買自己想要的」。

偕同一起有花蓮市民代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋，以及江如玲、胡仁順、蔡翼鍾、謝豪杰、林百瑞、蕭民隆、平島•部定等多位市民代表，他們肯定市公所放寬領取標準，讓更多弱勢家庭可以受惠。

社勞課長蕭子蔚表示，愛心禮券1月17日起透過里幹事協助發放，他提醒，愛心禮券可以購買家中需要的民生物品，但是不可以購買菸酒，請關懷戶務必留意。

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