中央氣象局發布低溫特報，今(11日)至周五(14日)強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日至明上午新竹以北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，今晚起至明日上午苗栗至台南及新竹市、宜蘭、花蓮、金門局部地區也有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。
氣象局指出，今(11日)下午至明(12日)上午低溫區域如下：
【橙色燈號(非常寒冷)】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
此外，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
氣象局同時發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；馬祖亦有較強陣風。
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