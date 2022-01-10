中央氣象局發布低溫特報，明(11)日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明下午起北部地區有局部10度以下氣溫，明晚起至12日清晨最冷，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

中央氣象局針對17縣市發布低溫特報。(圖/氣象局)

明(11日)下午至周三(12日)上午低溫區域包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等17縣市，都有機會掉到10度以下的低溫。氣象局提醒，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值再減4度。

氣象局解釋，黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下；至於紅色燈號則是平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

此外，氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯增強，明(11)日台南以北、基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及恆春半島、澎湖將有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請注意。