大陸的電商平台發達，一名住黑龍江的女網友，在網路上買了10條金魚，不料因為黑龍江太冷，導致裝金魚的水袋凍成冰磚，放常溫解凍後，只剩一條金魚活下來，事件曝光後，引起網友留言撻伐，認為本來就不該在網路上購買活體動物。

綜合陸媒報導，一名住在黑龍江省大慶市的女網友表示，12日她收到網購的10條金魚，但拆開包裹一看，裝金魚的水袋已經凍成冰磚，讓她相當慌張，立刻詢問賣家怎麼辦才好。

該名女網友說，賣家建議常溫解凍，讓冰塊慢慢融化即可，但隔天一看，雖然冰塊都融化了，但只剩一條金魚存活。事後她回想，可能是因為當時黑龍江太冷，只有-15度到-23度，且賣家也沒有把金魚放在恆溫箱運送，才導致裝金魚的水結冰，後來賣家也全額退款。

事件曝光後，不少網友留言撻伐，「金魚做錯了什麼」、「金魚造了什麽孽，遇上這樣的買家，又遇上這樣的賣家」。對此，她也承諾，以後在網路購物會更加謹慎、小心，也不會再購買活體金魚。