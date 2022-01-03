渣男扮美國富二代「這招」騙倒4女網友詐財數十萬 16:422022/01/03 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何姓男子在網路上自稱是美國富二代詐騙，遭檢方起訴。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 何姓男子在網路上自稱是美國富二代，一人在台灣生活想要找共同生活的友人，1名女子信以為真與他交往，但自稱有錢人的何男卻經常以要買機票等為理由向她借款，她驚覺有異提告，還有另3名女子也受害，台北地檢署依詐欺罪將何男起訴。 檢方調查發現，何男從2016年起沒有工作收入，但他卻在交友網站po穿戴名牌的炫富照，還說自己家人在美國經營汽車零件業，財力雄厚，他一個人住在台北市豪宅，用各理由向女網友借錢，4名受害女網友分別被騙數十萬元。 美防長打3劑確診新冠 曝見拜登時間點 俄羅斯「非常有可能」入侵烏克蘭 美議員曝嚇阻最強方式 #美國 #女網友 #富二代 #炫富 #何男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年獲利動能主導 看好美國成長股加亞洲科技股 11:192022/01/03 財經 ATP盃網球賽 美國兩點打完就確定勝利 13:382022/01/02 體育 Omicron太恐怖 佛奇曝美隔離政策擬大轉彎 09:352022/01/03 國際 美疫情大爆發 台駐美代表處確診＋2 04:102022/01/03 話題觀察 消費者新冠宅在家 減重公司業績變差頭大了 14:152022/01/03 國際 亟需F35 美陸戰隊面臨頭疼大問題 14:242022/01/03 軍事 影》真的不認同老爸看法 挺台美議員遭正妹女兒露肚嗆爆 07:062022/01/03 國際 女網友揪裸聊男全脫了 不雅畫面全被拍下場超慘 10:442022/01/03 社會 2022名人書房－金管會主委黃天牧：金融化過猶不及 04:102022/01/03 產業特刊 《國際產業》周日全球取消逾4000航班 美國占一半 09:262022/01/03 財經 鄧紫棋突PO千字文認淚崩求救 5年富二代男友吐1句話遭網譙 09:552022/01/02 娛樂 社會熱門新聞 埔里古道吊掛男屍疑點多 同行2友失蹤 母淚喊活著回來 - 社會 羨慕長榮海運40個月年終？律師突破盲點：不如找年均10個月的 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 女大生傳裸照暗示「請我喝酒能亂性」 真遭2學長性侵亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。