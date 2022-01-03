何姓男子在網路上自稱是美國富二代，一人在台灣生活想要找共同生活的友人，1名女子信以為真與他交往，但自稱有錢人的何男卻經常以要買機票等為理由向她借款，她驚覺有異提告，還有另3名女子也受害，台北地檢署依詐欺罪將何男起訴。

檢方調查發現，何男從2016年起沒有工作收入，但他卻在交友網站po穿戴名牌的炫富照，還說自己家人在美國經營汽車零件業，財力雄厚，他一個人住在台北市豪宅，用各理由向女網友借錢，4名受害女網友分別被騙數十萬元。