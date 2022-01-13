音樂才子林俊傑（JJ）去年底遭一名女網友爆料，兩人曾有過曖昧關係，卻被林俊傑欺騙感情，事後林俊傑透過JFJ Productions發聲明，該名網友立刻改口，本以為事件已落幕，12日該名女網友再度TAG林俊傑表示對方欠她一個道歉，甚至還意有所指林俊傑介入他人婚姻。

該名女網友在微博發文表示，「我們這段分手進行結束時的情感，過了這個風口浪尖。到日後某一天會變成平淡還是衍生更多複雜的人事出來。從始至終都是那句話，兩個人之間的事，取決於兩個人。」更表示風波過了後，希望林俊傑可以還給她一個道歉。

女網友再度發文爆料。(圖/翻攝自微博)

女網友在文內提到，「而不是又來你身邊的帶給我們充滿黑暗和壓抑的人，來質問我威脅我的這樣的方式，還稱之為跟我進行了深度疏導。我真的怕了這種深度疏導了。」她也強調此事和其他新聞事件都沒關係，她不是炒熱度，也不是幫王力宏轉移焦點。

女網友暗指林俊傑介入他人婚姻。(圖/翻攝自微博)

女網友呼籲女性要冷靜理智的保護自己，「不管世界變得怎麼樣，都要堅持自己心裏最單純的那份愛，向陽而生，走到最後。」不僅如此，她更指出林俊傑很可能在對身邊的女生說她傻，「我也終於明白你為何跟我說，你覺得那個為了你要離婚的前任太傻了。」間接爆料男方曾害他人離婚，貼文一出立刻衝上微博熱搜，然而消息還未獲得證實。