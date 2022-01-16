一名人妻抓包尪定位汽車旅館，上網求助。（翻攝臉書社團《匿名公社》）

一名人妻焦急上網發文，表示丈夫因玩遊戲和公會一名女大生網友一拍即合，被她抓包丈夫定位在汽車旅館，懷疑就是跟女大生在一起，氣得她拿菜刀砍丈夫摩托車，還想衝到女大生就讀的學校找她談判。眾多網友看完直言：「面對現實，不要欺騙自己」、「這種的建議放生比較快」。

「求解？」一名人妻在臉書社團《匿名公社》發文，表示丈夫答應刪掉一名一起玩遊戲公會的女網友，卻被她發現又加回來兩次；此外，人妻答應讓丈夫出去放飛自我一天，必須在凌晨2、3點回家，卻抓到丈夫將定位App開啟「凍結模式」，且定位是在汽車旅館！

人妻表示當天丈夫早上才回來，她氣到拿菜刀砍他的摩托車，結果丈夫兩天後去申請調解家事庭。人妻表示丈夫愛去高消費的地方，還會去八大場所，「每個月他並沒有給我錢，我還要負責繳家裡的水電第四台費用，他需要週轉的時候，我每次都會幫他！」。

沒想到丈夫不願意努力就算了，甚至還跟前遊戲公會的女大生網友搞上，讓人妻心痛表示：「我們都退遊了！之前也都是我邀請她跟我們一起去唱歌吃消夜。我是否可以到此女的就讀的科技大學學校，請學校安排我跟她碰面，希望能好言相勸她！」。

不過眾多網友看完一面倒勸人妻：「面對現實，不要欺騙自己」、「這種的建議放生比較快」、「假設前提是妳老公真的是去找那個女的，勸退一個小三，會再有千千萬萬的小三，妳難道不清楚，真正的問題是妳老公嗎」、「妳想要的答案大部分的人都說了一樣的答案，如果說妳仍然還是不願面對現實，堅持認為他一定會改變，他困難時妳還是幫他，那妳就別再上網po討拍求溫暖了」。