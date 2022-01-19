人妻買特價2包85元的濕紙巾，結帳卻變110元，回頭一看標價卡上的「F1203」才知道檔期早在去年12月就結束。(圖／我愛全聯 好物老實說)

量販龍頭全聯是主婦們最喜愛的賣場，更是許多人不想去好市多一次搬太多東西的最佳選擇，但就有一名人妻前往購買了標示2包特價85元的濕紙巾，結帳竟然變110，回頭去看才發現標價卡上面藏著玄機，直呼虧慘了。

女網友本月16日在臉書《我愛全聯 好物老實說》PO文，表示自己去全聯買東西，看到了濕紙巾特價2包85元，就順手拿去結帳，沒想到收銀檯刷完條碼變成110元，跟店員一起回頭去看貨架上的標示卡，發現上面印有小小的「F1203」，這才知道原來檔期早在去年12月3日就已結束。

原PO傻眼表示，檔期都已經結束一個多月，結果商品的特價標籤卻還依然放在貨架上，遲遲沒有撤下，質疑「會不會太誇張」，雖然店員試圖說服他「一般來說，客人都會默默接受新價格」，但她認為價差實在過大，無法接受，因此退貨，最後也如願辦理成功。

原PO說，她可以體諒店員太忙忘記下架活動標籤，但聽到店員回應覺得很傻眼，無法接受，因此發文提醒大家看全聯活動檔期的方法。不少網友看到後也力挺：「消費者有權利捍衛自己權益」、「差了25我也無法接受」、「第一次知道有這東西」、「店員回應很不OK，明明就自己失誤」、「店員這種說法誰能接受」、「全聯真的很常標錯」、「全聯老毛病了」、「全聯很常發生這種事情，遇過好多次，都是退差價，已經養成結完帳馬上看App明細的習慣」、「這員工欠教育訓練」。