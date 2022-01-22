資深媒體人呂文婉以嗆辣說話風格與身懷猛料聞名，是各大談話性節目的常客，受到相當多觀眾的喜歡，而身為時代新女性的她，對很多事情都有話直言，昨天她就po文，透露路見高中生小情侶放閃，恩愛到影響他人，她本以為出言提醒就能化解，沒想到被對方用超失禮動作反擊，覺得莫名其妙。

呂文婉除了在節目上聊五花八門話題外，私下也常透過社群平台分享生活點滴與心情，昨天她就在臉書po文，大嘆：「何謂三觀？！是老了吧，新世代想法嘸同款ㄋㄟ」，透露上工之前去便利商店買杯咖啡，見到排她前面的高中生小情侶做出難解的舉動，「一邊打情駡俏，一邊一塊五塊、十塊零錢慢慢數，因為不專心，數錯了重來，忘了數到哪又重來…」。

最糟糕的是，這對小情侶悠閒的結帳節奏，完全無視後頭大排長龍的人們，放閃行為影響到別人，呂文婉坦言自己個性向來雞婆，因此忍不住出聲提醒，本以為可以順利排解這個排隊困境，沒想到反而收到小情侶的反擊。

在呂文婉提醒他們後，小情侶不但沒有覺得影響到別人而汗顏，「孰料竟換來白眼」，呂文婉完全沒想到事情會是這個走向，覺得超傻眼，不禁大嘆：「我說怎麼好意思啊，這兩位小朋友…」，還附上了一個生氣的符號，也在留言處寫下：「易地而處，將心比心，世風日下，“同理心”越來越難了」，眾人也覺得高中生情侶真的太誇張了。