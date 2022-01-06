台中市第二選區立委補選倒數3天，國民黨候選人顏寬恒近日主打「在地」，競選看板更以「傘兵練習場」，藉以諷刺民進黨候選人林靜儀是空降，林上午在民進黨多位立委陪同下車隊掃街，對此反擊顏既然是在地，就應好好照顧在地人，而非到處圈地。

林靜儀上午從大肚區頂街媽祖廟出發，在黨籍立委陳素月、王美惠及國策顧問魏明谷等人陪同下，以車隊向選民再度請託。

針對對手顏寬恒近日推出「是我們的家，不是傘兵練習場」競選看板，再度訴求在地，林靜儀說，既然是在地，就應該好好照顧在地民眾，更要積極爭取地方需求，而非是知道哪裡可以圈地、重劃。

此外，針對台中市議會副議長顏莉敏在臉書提及，林靜儀在選前3天才提出中捷藍線坪頂設站，林靜儀也回應，在地議員爭取坪頂站已經許久，且正英站的部分，是顏莉敏先在臉書說了後，台中市府才公布，市府應該說清楚評估過程及未來預算等問題，讓民眾了解。