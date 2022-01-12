HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」得主大江生醫（8436），廣邀百位業務戰將強攻全球市場！董事長林詠翔表示，將在全球各地的指標客戶所在地址，建立商務據點廣招英才，為品牌夥伴打造創新產品，迎接解封經濟復甦商機。

員工年齡平均僅32歲的大江，已培育出數位子公司總座人才，包括和康生總經理陳敬亭，上任立刻端出獲利創掛牌新高的好成績。大江優渥的福利待遇業界知名，非主管從業人員平均薪資就超過百萬，以優質待遇與國際舞台，延攬有志挑戰全球市場業務戰將征戰世界。

從組建台灣生技大聯盟起，大江拓展動作連連，整合保健美膚本業，與和康生醫材技術交流開發新產品，集團旗下大江基因的精準用藥指引、大江生活的功能性日用品、以及即將展開的寵物保健等六大成長引擎，以生物整合設計商社多元產品無所不賣的佈局，共享全球62國銷售通路，在全球目前差旅尚受疫情影響之際，大手筆建立擴張各國在地化銷售團隊，以就近服務品牌客戶，迅速拓展商機。

後疫情時代在地化就近服務客戶儼然成為趨勢。大江將在全球各地的指標客戶所在地址，建立商務據點廣招英才，為品牌夥伴打造創新產品，迎接解封經濟復甦商機。

國際化優勢原本就是大江核心能力，也以此初衷組建台灣生技大聯盟，希望能將台灣優良生技產品，藉由全球62國平台推廣，有助於為品牌客戶開創新商機與跨足新領域，加上因應後疫情時代的增員擴大在地化服務，大江將以生物整合設計商社全球遍地開花，為品牌夥伴迎來春燕乘風飛升。