和好友、同事一起聚餐時，多數人都會選擇各付各的，不過一名女網友抱怨，她和2名同事一起吃飯，其中一位點了最貴的套餐，結果結帳時卻要求這餐3人一起平分，讓她滿頭問號，奇葩同事的做法也刷新網友三觀，直呼「哪來的想法」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，她和同事共3人一起聚餐，她點130元的套餐，另一名同事點100元的套餐，比較資深的同事則點140元的套餐，用餐過程中大家都是各吃各的，但結帳時資深同事卻要求這餐3人平分，等於每人要付124元，還說「多出來的錢就投愛心零錢箱。」

對此她滿頭問號，本想質問資深同事為什麼各吃各的還要AA制，但另一名同事趕緊阻止，才沒有問出口，事後同事還反過來安慰她，就當花小錢看清一個人，「以後別跟對方有太多金錢上的往來就好，為了幾塊錢吵起來有點浪費時間」。

奇葩同事的故事也刷新網友三觀，不少網友留言表示，「點什麼套餐就付哪個的錢啊，你同事到底是哪來的想法要AA制」、「又不是吃合菜，為什麼還要AA」、「無條件支持鬧翻」、「下次不要跟這位同事吃飯，不然就是先問他點什麼再點比他貴的」、「我的話會把自己該付的錢放在桌上，然後靜靜的看著他」。