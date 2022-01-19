大寒來了！20日即將迎來最後節氣，也是一年中最冷的一天，雖然天氣把人凍得受不了，但有些生肖的財運反而越冷越旺。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，4個越冷越賺錢的生肖，可要好好把握機會，賺飽荷包好過年。

第4名、生肖龍

生肖龍在大寒來時，工作上需注重職場溝通力，這時會遇到不少好機會，讓他們有表現的機會，所以千萬不要壓抑自己，以免錯失大展身手的機會，要大膽的發揮想法與意見，生肖龍的實力自然會受到貴人的賞識與提拔，獲得賺大錢的機會。

第3名、生肖羊

生肖羊在大寒來臨時，與同事相處和睦，若有業務要合作，過程也會很順利，未來如果想轉行，可藉由長輩的介紹，比較容易遇到賺錢的好機會，另外，財運以正財為主，過去努力累積的實力會讓他們在疫情裡避開許多危機，財運穩當很有福氣，在投資方面，適合以保守為主，沒有好好研究，千萬別貿然投入新市場。

第2名、生肖馬

生肖馬在大寒時，工作上有機會被賦予重大任務，因此受到肯定與重用，別因為害怕承擔責任，或太追求表現完美而拒絕，要用心去做，主管自然會看到，財運以正財運為主，偏財運也不錯，平時有在經營副業，將獲得不錯的收益，若想投資副業也可以安排了解，會有好的機會出現。

第1名、生肖雞

生肖雞收入穩定，過去積累的人氣與實力開始嶄露頭角，若從事業務性質者，會遇到老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳開拓財運，另外，生肖雞的人際關係良好，能善用人脈資源帶來好運，在工作上的團隊合作也會有良好的收益。