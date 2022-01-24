2月伊始，農曆新的一年也到來，在開心過年之餘，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來2月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：21

屬鼠人在2月份，工作運勢相當不錯，在自己認真努力之下，能夠得到上司的賞識，同時自己也擁有突破難關的毅力和決心，隨之而來的就是名聲與收益，只是當讚賞往身上堆疊時，別得意忘形，還是要衡量自身的能力，別什麼工作項目都搶著爭取，否則容易讓原本的美名，變成什麼都做不好的臭名，所以要記住，魚與熊掌不可兼得，在能力範圍下好好表現，才能獲得不錯的成績。

【牛】幸運數字：16

屬牛人在2月份，持續保有一貫的和順和耐心，能夠感化他人替自己效命，社交人緣上，可以看到成果，財運上也不錯，會有相當多的小收益，在他人眼裡，會是很不錯的收穫，可惜自己卻沒有感到滿足，這樣反而容易失落，其實比上不足，比下有餘，不要過於苛求，這個月其實是衣食無慮，手頭寬裕的，另外提醒在感情上，要小心維護，別因為工作忽略了另一伴，否則容易後院起火，對方轉身離去，你就可要追！追！追！

【虎】幸運數字：7

屬虎人在2月份，無論在感情或事業財運上，都有自己一套的流程，也希望發展能如自己的步調前進，可惜事與願違，這個月就是無法如意，感情遲遲沒有進展，求職音訊全無，似乎就是等不到好消息，不免讓自己對未來走向產生懷疑，同時又增添許多變數，令自己無所適從，缺乏安全感，而今年屬虎人又正逢犯太歲，易有災難，所以建議趕快去點盞光明燈，祈求運勢安泰，化解災厄。

【兔】幸運數字：4

屬兔人在2月份，容易有破財的情形產生，然而這是非受迫性的自願破財，主要是因為紅鸞星降臨，桃花朵朵開，讓你有著應接不暇的邀約要去赴會，自然就開銷大花錢如流水了，無論是單身或非單身者，在人際交流上，很容易遇到心儀的對象，一不小心就會墜入愛河，因此非單身者可要好好拿捏，別一不小心，就做了太多你不知道的事，破壞了家庭和諧，單身者則要好好控制情欲，別為了感情，影響了正常的生活作息。

【龍】幸運數字：8

屬龍人在2月份，會有一種亂了套的感覺，好像所有事情都不在自己的預期範圍內，亂得難以收拾，難以掌握，不過好在自身的運勢還不差，只要好好控制情緒，冷靜下來，能夠關關難過關關過，感情上，如果要面見對方父母，這個月是個好時機，可以得到對方家長的青睞，但記得不要開車去，會有喝酒的需求，要避免酒駕，另外若是要求婚，也可以安排在這個月，將會獲得眾人的祝福。已婚的夫妻，這個月也可促膝長談，說出自己心事，能冰釋前嫌，解開誤會，得到滿意欣慰的答案。

【蛇】幸運數字：15

屬蛇人在2月份，生活將要面臨一場巨變，一個突如其來的風暴就要開始蔓延，要多注意身邊不穩定的因素，提早防範，特別是小人的侵略，和閒言閒語的散佈，因此凡事要低調為宜，與人和善，不參與他人是非，凡事能忍辱，不與人計較，另外在生活上，也容易有不平衡的事情產生，例如工作和感情，或是健康和工作，這些自己都要多注意，別讓天平倒向一方，而忽略了另一邊，基本上本月運勢雖然不平靜，但衝過這些關卡，就能讓自己更為成長茁壯。

★民俗說法，僅供參考。