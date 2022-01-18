丈夫前女友就是同事，人妻心慌超在意！1名女網友日前得知丈夫的前女友就是對方的同事，近日翻看丈夫的臉書歷史回顧，竟發現1張多年前公司尾牙丈夫與前女友的「親嘴合照」，先前女方還裝沒事到她家中烤肉，讓她醋勁大發、崩潰；其他網友則說親嘴發生在婚前，如今除非有出軌證據，不然別想太多。

該女網友在臉書「匿名公社」發文表示，她在結婚前不知道丈夫與前女友是同公司的同事，她與丈夫交往2年後懷孕結婚，日前無意間翻看到丈夫的臉書回顧「我的這一天」，發現多年前的當天是公司尾牙，而丈夫與前女友竟當場「互相接吻」，照片當時被丈夫PO在個人臉書。

1名女網友日前得知丈夫的前女友就是對方的同事，近日翻看丈夫的臉書歷史回顧，竟發現1張多年前公司尾牙丈夫與前女友的「親嘴合照」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說，她看到丈夫與前女友的親嘴照始終無法忘記，該貼文底下還有人留言「何時可以喝喜酒」，讓她醋勁大發，她說前陣子該名前女友還以同事名義到她家裡烤肉，她事後回想直說「我真不敢相信這些知情的人怎麼能夠如此淡定？我真的很在意，整晚睡不著，該跟他攤牌嗎？」

其他網友留言說「那是婚前的事，先生不避嫌才是你心中的不安」、「除非抓到有逾越朋友交往界線的證據，不然我覺得不用反應太過激烈」、「其實事情都過去了，何必要現在自己帶傷害自己，認定自己嫁到好老公那你就應該要好好珍惜這個家庭」、「都說是同事了也沒做出什麼出軌的事，可以跟他說說你的想法」。