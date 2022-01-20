不少上班族都以升遷為目標，不過一名男網友抱怨，比他早幾個月進公司的同事是名副其實的薪水小偷，結果比他更早升遷，讓他相當傻眼，不少網友認為職場如戰場，「多學著點，這才是聰明人」。

一名男網友17日在網路論壇Dcard發文表示，他有一個比他早幾個月進公司的同事，每天上班都睡過頭，再跟主管報告是在居家辦公，結果居然比他早升遷，讓他相當傻眼。

他嘆「什麼時候可以偷懶他都清楚」，指出該同事真的是名符其實的薪水小偷，主管的LINE群組只要一發話他一定秒回訊息，但有事要找他時都找不到人，無奈直呼這樣的人居然可以升官加薪，「真的會氣死」。

貼文一出，立刻引起網友熱議，「你打了一整篇都知道人家升上去的原因了，你還不跟上」、「這種人才是最厲害的，老闆其實也不笨，他們都看在眼裡，只是升他上去肯定有某部分的理由，只能說職場如戰場」、「多學著點，這才是聰明人」、「社交能力好的人真的很吃香」。

也有網友分享，「在台灣，偷懶要在主管看不到的地方，適時的要裝笨、裝傻，不要覺得這樣做很白癡，在這個社會的職場上，會做人比做事更重要」、「太正直的人其實不太好管理，有時候被升的人反而是因為他沒有過人之處，因為推薦他的人知道，他的本事就只到哪裡，不會搶到自己的飯碗，出事也有人可以墊背」。