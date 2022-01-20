秉持中鋼集團「團結、企業、踏實、求新」的精神，中龍鋼鐵公司8年來大力推動自主管理，員工更組成「電龍圈」、「九品芝麻圈」等團隊，分別參加經濟部主辦的「台灣持續改善競賽」(TCIA)、「全國金銀獎品管圈競賽」，接奪下金獎肯定，總計去年即勇奪3金。

中龍鋼鐵指出，「電龍圈」是煉鋼廠設備檢修工場連鑄精整檢修課員工組成，以「群龍聚首，兄弟同心」為精神，展現「Team Work」的重要性及加成性；團隊成員集思廣益，將數據透過QC手法找出影響真因並對症下藥，解決了自建廠以來連國外技師都無法克服的電控系統異常，使異常發生次數減少幅度達78％，每年可降低成本約307萬元。

「電龍圈」的創意改善計畫參加經濟部委託中衛發展中心所舉辦的「台灣持續改善競賽」，經過現地審查及全國總決賽的層層關卡，一路過關斬將，在248組參賽團隊中脫穎而出，榮獲TCIA團結組「金塔獎」佳績，也取得經濟部智慧財產局4項新型專利認證。

電爐設備維護課員工組成的「九品芝麻圈」，秉持「安全、務實，我全都要」理念，利用系統性分析與創新思考，解決焰切機常見的故障問題，改善關鍵生產設備穩定性，增加工作環境的安全，並大幅提升產能，參加「第44屆全國金銀獎品管圈競賽」獲得「金獎」，領班王宗華更獲頒「金質圈長獎」。

中龍鋼鐵表示，自主管理活動去年總計有162個自主管理圈及改善主題，共減降成本達900萬，除解決工作上所遇到的難題，員工們也獲得滿滿成就感，更能有效提升公司整體效益，盼透過自主管理活動的推行，促進台灣鋼鐵產業再升級。