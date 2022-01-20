許多人剛領完年終就準備跳槽加薪，一名女網友預計年後轉職，最近去求職網更新履歷，結果同業的人資竟直接轉給她主管，詢問原PO的狀況，而主管收到訊息後也截圖轉問她，讓她當場傻眼，只能隨便找個理由搪塞過去，引發網友討論，不少人認為人資刷求職網很正常，如果不想被發現偷找，那就要封鎖同業，或者乾脆等到提離職以後再找，省去被問來問去的麻煩。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她預計在年後轉換跑道，近期到求職網站上更新了個人履歷與自傳，並將履歷表開啟，結果同業的人資專員看到了以後，竟然直接截圖詢問她現在的主管，而主管看到後也截圖反問原PO說「發生什麼情況？」

女網友透露，當時被問的時候，只覺得尷尬至極，只好胡亂編個理由蒙混過去，畢竟無法跟年終獎金過不去，不過，這件事情發生以後，讓她驚覺原來自己工作的圈子那麼小，而那位人資的做法也很誇張，經過這件事情以後，她也將同業公司給拉黑了，但她到現在想起來都覺得很瞎，不知道有沒有人也遇到相同的狀況。

貼文引起網友討論，「好歹也等提離職之後再公開履歷啦！在沒提離職前可以默默投履歷，但我覺得，人資工作本來就是徵才，看104很正常，且可能同業又認識你主管，所以就會問，畢竟很多產業人員資訊是流通的」、「我直接封鎖相關公司才開履歷！這種情況真尷尬」、「就說放著看行情啊，很明顯的意思」、「開履歷就是要走人，是在問什麼？擺明來鬧的」。