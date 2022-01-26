台灣將維持二級警戒到2月7日，醫藥粉專《MedPartner美的好朋友》認為目前就是在清零與共存間，原則上要做到清零，但若沒辦法也要做好與病毒共存的準備，因此台灣人下波作戰應是做好個人防疫，並把疫苗打好打滿。粉專也分享令人高興的好消息，台灣上周施打疫苗人口比為世界第一，且65歲以上長者打疫苗的比例逐漸拉升中。

醫藥粉專《MedPartner美的好朋友》昨在臉書上發文表示，25日的本土確診人數稍微降低，但社區風險仍然不可以低估。不過，有一個好消息和大家分享，台灣上周施打疫苗的人口比為「世界第一」。

粉專《MedPartner美的好朋友》分享「our world in data」的數據資料說，全世界上周施打人口比例最高的是台灣（11.5％），其他也在前10名的國家依序是古巴（8.4％）、澳洲（7.7％）、盧安達（6.7％）、孟加拉（6.7％）、義大利（ 6.4％）、卡達（6.1％）、葡萄牙（5.8％）、阿根廷（5.6％）與紐西蘭（5.2％）。

粉專《MedPartner美的好朋友》也說，根據台灣的統計資料顯示，現在65歲以上的年長者，疫苗施打率有繼續拉升中，如果能把完整接種的比例拉到一定的程度，才有底氣去面對可能的社區傳播，畢竟這些是最有可能發生重症或死亡的族群。

至於台灣現在是否該升三級？還是維持在二級警戒就好？粉專《MedPartner美的好朋友》表示，目前的策略看起來就是在清零與共存之間，原則上清零，但若是無法做到清零，就要隨時做好共存的準備，這時候個人防疫、社交距離還有把疫苗打好打滿，就是台灣人下波作戰的關鍵，大家繼續加油！