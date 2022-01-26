本土疫情持續延燒，讓許多民眾遲疑該不該走春拜年。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，只要雙方都同意當然可拜年，但若家中長輩沒打疫苗，那麼年輕人就該好好拿捏，去長輩家中看看就好，不要擁抱，也不要共餐，也可趁機告訴長輩因為他沒打疫苗，所以你不能和他一起吃飯，也許能藉此提升疫苗打氣，畢竟目前第一劑與第二劑還是有很多長者沒有去打。

何美鄉昨在談話節目《有話好說》上表示，台灣在疫調與接觸者追蹤都很盡力了，但現在確診數應該會處在「不會減少，也不會暴增」的狀態，其實只要沒有暴增就算是控制住了，不應該拿清零做最大努力，因為如果目標是清零，那全國人民肯定會失望。

至於春節該不該去親朋好友家拜年？何美鄉認為，只要雙方都同意就可以去拜年，只是年輕人們自己要好好拿捏，如果家中的長輩沒有接種疫苗，可以選擇不去，或者是去了也看看對方、送個飛吻就好，不要擁抱，也不要一起用餐。

何美鄉指出，拜年期間年輕人要戴好口罩，去看看家中老人家的時候可以說「拍謝！你不打疫苗，我沒有辦法跟你一起吃飯。」這樣的說法也許能對長者形成壓力，趁著現在有疫情，趕快讓這些人去打疫苗，因為雖然說衝第三劑可以放心，但其實未打疫苗的年長者真的不少，這些都蠻令人擔憂。

而新光醫院家醫科醫師柳朋馳也說，過年前清零是很難做到的，但現在每天匡列上百人、上千人的狀態真不能撐很久，只能在有限度的範圍內控制，但其實這個範圍其實也無法完全控制，因此個人防護措施與疫苗施打很重要。且指揮中心也該妥善安排，若過年後確診暴增，該怎麼因應的措施都要想好，否則就會導致醫療量能被拖垮。