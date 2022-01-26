國內今日新增46例本土確診，隨著基因定序出爐，可以發現各群聚案並未有所關連，前台大醫院感染科醫師林氏璧分析，疫情已進入「多點開花」階段，認為未來北台灣不明感染源案例恐將層出不窮地出現。

林氏璧在臉書粉專發文指出，如同我說的，前兩天可能只是暴風雨前的喘息，今增46例本土不算暴風雨，但重點是越來越有多點開花的感覺。這兩周來累積的社區足跡，社區持續暴露在風險下，陸續應該有機會在北台灣看到層出不窮的來源不明感染出現。

依照基因定序結果，國內已有十條不同的Omicron獨立傳播鏈，林氏璧比較意外的是圓山房仲和礁溪長榮都是不同的病毒株，而不是從機場散出來的，代表這次疫情已經是「多點開花」，不知不覺鑽進社區了，不像上次5月各地病毒株都是同一株。

林氏璧表示，以三級警戒「一周內三個不明原因群聚」的標準，桃園其實已經滿足這條件了，我個人沒有覺得一定要升三級，若進入較大規模社區傳播，我想我們的目標很明顯就是從清零轉到減災，壓平流行曲線。

林氏璧也重申「國家不升三級，你可以自己升」，呼籲民眾應自行回到去年五月的防疫強度，個人做好NPI（非藥物介入措施），越多人打好第三劑疫苗，這個傳染的速度就有機會不會指數型上升。