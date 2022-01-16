一名已婚的林姓貿易公司董事長，與公司內一名曾當過空姐的女員工發生婚外情，被妻子發現後立刻要求分手，女員工不滿被「用完就丟」，事後瘋狂打電話、傳訊息超過千次給林姓夫妻，還提起妨害性自主告訴。林男與妻子聯手控她騷擾，求償100萬元。高等法院日前判女員工應賠林男3萬元、林妻5萬元，全案確定。

根據判決書，林男於2015年4月至5月間偷吃一名曾當過空姐、外型出色的女員工，被老婆發現後，立刻跟女員工提分手，並將她解雇。林姓夫妻指控，女員工不甘心「人財兩失」，開始不停打電話到林家、公司，甚至直接跑到林男住家、公司樓下站崗、嗆聲、謾罵，還索討金錢與房子，甚至提起妨害性自主告訴，讓林男與妻子深感痛苦，2020年間聯手提告，向小三求償100萬元。

高院審理認為，女員工連續撥打電話及傳送訊息給林男手機25通、至林男及妻子共同住處110通、公司共46通、謾罵林男簡訊與訊息145則，確實干擾了林男與妻子的私生活及居住安寧，超出一般社會常情所能忍受程度。

審酌女員工案發後心理受創，經三軍總醫院鑑定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識行為違法能力或依其辨識而行為的能力，顯著降低程度，認為應賠林男3萬元、林妻5萬元為適當，全案確定。