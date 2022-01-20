2015年新北市「淦成」公司負責人朱德海，進口廉價海參後，以工業用冰醋酸浸泡販售，歷審在有罪與無罪間來回，台灣高等法院更二審認定，朱男行為時食安法就「加工助劑」的部分，並未有刑罰之規範，判決無罪，檢提上訴後，最高法院駁回定讞。

朱男是海參進口商，他被訴將廉價海參浸泡在稀釋過的工業 用冰醋酸，把賣相差的海參脫灰，再以清水沖洗烘乾，偽裝高價烏參，讓價格翻漲5倍，銷往香港、大陸，不法獲利540萬多元。

新北地方法院一審將朱德海判刑1年、判罰淦成公司100萬元，但高院二審認為無法證明工業用冰醋酸對人體有害，改判朱無罪、免罰，遭最高法院撤銷後，高院更一審認為朱男稀釋工業用冰醋酸，已造成危害可能性，將他判刑1年，上訴後遭撤銷。

高院更二審認為，朱男乾製海參時，其以稀釋後之冰醋酸去除、溶解海參真皮層之碳酸鈣的作法，冰醋酸屬「加工助劑」而非「食品添加物」及「食品用洗潔劑」，他行為時，食安法就「加工助劑」的部分，未有刑罰規範，判決無罪，最高法院駁回上訴確定。