元宇宙題材概念火熱，但金管會推動的證券型虛擬通貨（STO）制度上路近2年來卻乏人問津，沒有任何業者提出申請。對此，金管會決議鬆綁3大規範，包括放寬交易平台接受第二檔STO的間隔時間、提高單一平台募資上限，允許外資投資募資低於3千萬元的STO。

金管會針對俗稱證券型代幣的STO制定相關規範，定調屬於證交法管理的有價證券，並以募資金額3千萬元作為分級管理門檻，低於3千萬元者可豁免申報、高於3千萬者則應進入金融監理沙盒實驗，並於2020年1月20日正式上路施行。

不過，STO制度施行迄今近2年來乏人問津，沒有任何業者提出申請，業者先前對此亦提出諸多建言。為在兼顧風險前提下提升平台業者業務量能、增加經營彈性，金管會經研議後決議放寬3項規範，可望在近日上路實施。

金管會表示，若券商未重大違反相關規定，擬將交易平台接受第二檔STO的間隔時間，由1年縮短半年，並將單一平台募資上限自1億元提高至2億元，並修正相關函令，開放外資可投資募資金額低於3千萬元以下的STO。

不過，對比業者先前提出的3大建議，包括開放一般投資人可參與募資金額低於3千萬元的STO、提高免進金融監理沙盒的募資門檻、以及開放募資金額低於3千萬元的STO可採開放競價模式，金管會經評估後均未採納。

證期局副局長郭佳君說明，STO屬於新興籌資模式，相關風險及專業性較高，國外多限制專業投資人投資，且研判現行募資額度門檻應屬充分，加上證交法規定僅有證交所平台可提供競價模式，因此上述3大建議無法採納。

郭佳君強調，STO的相關效益、風險與影響情形尚需觀察，且鬆綁措施必須符合證交法規範框架，因此無法全數採納業者建議。未來金管會將以兼顧金融穩定和金融創新的思考，循序漸進在發展過程中尋求調適。