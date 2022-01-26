金管會為強化公開發行公司關係人交易管理，宣布完成相關規範修正預告，未來公發公司若與關係人進行重大交易，金額若達逾公司總資產10％就必須先提案經股東會同意，違規可依證交法處24～480萬元罰鍰，預計春節後上路實施。

金管會為配合實務運作及強化關係人交易管理，去年11月公布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正草案，聚焦強化關係人交易管理、提升外部專家出具意見書品質、放寬以投資為專業者部分交易的資訊揭露規定等3項重點。

證期局主秘高晶萍表示，過往公發公司與關係人資產交易，若達一定金額只須提交董事會通過及監察人承認。此次修法明訂公發公司或非屬國內公發公司的子公司，若向關係人取得或處分資產，交易金額達公發公司總資產逾10％，需先提交股東會通過才能進行。

金管會統計，2020年上市櫃公司公告申報關係人交易共1554筆，其中金額達公司總資產逾10％者僅36筆，以不動產交易和取得股權為主。考量公發公司若與母公司、子公司或其子公司彼此間交易可免提股東會決議，以及上述交易型態，預期新制影響不大。

金管會表示，本次修法將可進一步保障少數股東對關係人交易表達意見權利，強化外部專家出具意見書品質，並提升資訊揭露與公司風險攸關性，以利投資人作為投資決策參考。此外，金管會亦將循序漸進，持續推動強化關係人交易管理。

金管會指出，已請證交所及櫃買中心於本季發布「關係人交易指引」，提供公司瞭解各類型關係人交易相關規範重點及全貌。同時，近期將進一步參考國際規範，研議強化提交股東會資訊。

金管會表示，已請證交所委託專家於今年第二季完成上述研究，並預計分別於第三季及第四季，配合研修公司治理實務守則及公司治理評鑑指標，後續將於2023～2024年研議調整相關規範。