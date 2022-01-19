農曆春節即將到來，為了照顧民生經濟部19日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調整外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。

台糖表示，民生用小包砂糖自民國105年迄今，即維持每公斤36元，從未隨國際糖價上漲而調漲，而沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元。在今年元宵節前，台糖均不調漲，並於自有通路設平價專區，宣示穩定物價。

中油指出，國際天然氣市場價格居高不下，進口氣源成本大增，但為讓民眾過好年，會配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，至111年2月底民生及工業用戶價格將不調漲，而桶裝瓦斯至111年3月底前不調漲。

汽柴油價格部份，不僅會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響。農曆春節期間(1月31日~2月13日)也將依政府要求不漲價，以「凍漲不凍降」原則，比照往年辦理。