本土疫情連環爆 柯文哲研判：沒辦法控制 不影響民生的先加嚴管制

本土疫情連環爆，台北市長柯文哲22日表示，他判斷疫情沒辦法控制，應該會擴散，但現在局面和去年5月不一樣，全台灣民眾打1劑已接近80％、打2劑有75％，群體裡有相當程度保護力，原則上維持二級警戒，但不影響民生的開始加嚴管制。

柯文哲今指出，目前先開設劍潭加強版防疫專責旅館，有234床，但收治人數再增加就再開第2、3家，不過，要開始思考台灣疫情爆發，也許到時候確診沒有症狀也可能用居家隔離，戰術隨情況調整。

他判斷，疫情沒辦法控制，應該是擴散，還好現在局面和去年5月不一樣，全台灣民眾打1劑已接近80％、打2劑有75％，群體裡有相當程度保護力，原則上維持二級警戒，但不影響民生的開始加嚴，內政部、交通部已經宣布搭公共運輸不准吃飯，過年期間宮廟活動開始下降。

柯文哲表示，隨疫情變化再來調整戰略，疫苗該打的還是趕快打，下周北市將接種24萬劑，過年期間自除夕到初三停止4天，是否在過年期間恢復一些接種量能，採且戰且走，看情況再跟大家說明。

他說，現階段戴口罩、勤洗手、保持社交距離是基本防疫準則，其他就是該打第3劑就打，由於就算感染也不是重症，Omicron傳染速度很快，插管或呼吸衰竭死掉的到現在都沒有，一個程度上是流感化，大家不要那麼緊張。

此外，過年期間政治人物會拜廟跑攤，柯文哲認為，以中央命令為標準，大年初一是7天以後，再看情況決定，疫情每天在變化，對於經濟沒影響的先加嚴，宮廟活動原則先降低，就看這1、2天變化再決定。