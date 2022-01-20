為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」，行政院今天通過《著作權法》與《商標法》」修法。經濟部智慧局表示，前者通過後，像是盜版電影網站等非法數位盜版，將從告訴乃論改為公訴罪。後者則把協助仿冒品去製作吊牌、布慓的廠商也納入，課以刑責。兩法還需立院通過，政院擇期公告才能實施。

這次《著作權法》修正重點，主要是將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論，亦即公訴罪。但設有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」三要件門檻，避免檢察官疲於奔命。

智慧局著作權組組長毛浩吉表示，過去只有盜版光碟才列公訴罪，其他是告訴乃論。修法納入所有非法數位盜版，不僅是光碟，用隨身碟拷貝散布等都算。像是提供盜版電影，在網路供人觀賞或下載，也是非法數位重製，但公訴偵辦須符合前述三要件。

《商標法》則主要增訂仿冒商標或團體商標標籤等行為的刑罰規定，對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責。智慧局表示，不僅是仿冒者要受罰，現在連協助製作吊牌、布標的廠商也要受罰。過去這種輔助侵權行為只有民事處罰，未來觸法最重就可判1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元罰金。

兩法仍待送立法院審議，智慧局表示，未來完成立法程序後，將更有效嚇阻著作、商標侵權，落實權利人及消費者利益保護。但是何時公告實施，由行政院配合加入CPTPP進度決定。