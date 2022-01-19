接軌CPTPP，行政院會20日將通過「著作權法」及「商標法」修正草案，將非法數位重製、散布及公開傳輸改為非告訴乃論罪，並訂定門檻要件為侵權情節重大的行為。

各國紛紛搶進「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣2021年9月以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入；而目前申請進度最快為英國，已進入實質談判，中國、厄瓜多也分別在2021年遞交申請，韓國則喊話將在2022年4月申請加入。

為積極爭取加入CPTPP，並配合其智慧財產權規定，經濟部提出「著作權法」及「商標法」修正草案，以確保台灣企業公平競爭環境，加速智慧財產產業環境與國際接軌，提升產業長期競爭力。

行政院官員表示，修正草案內容將加強打擊非法盜版及散布，加強對著作權人的保護以及強化商標保護等。

官員指出，為因應我國推動加入CPTPP政策，修正草案調整著作權法與該協定規定不同之處，將非法數位重製、散布及公開傳輸改為非告訴乃論罪，並訂定門檻要件為侵權情節重大的行為。

由於CPTPP對具商業規模的著作權盜版及散布行為，明定應賦予權責機關得依職權採取法律行動的權限，因此將犯意圖銷售或出租而重製，或意圖營利犯明知是侵害著作財產權的重製物而散布，其重製物為數位格式者，改列為非告訴乃論罪。

此外，對於數位科技時代下網路盜版增加的趨勢，對於侵害公開傳輸權罪，一併改為非告訴乃論，期能有效抑制網路侵權問題。