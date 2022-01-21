韓國海洋漁業部21日指出，雖然想要加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)組織，但不會以取消日本水產的進口禁令，來贏得日本方面的支持。

韓聯社指出，長久以來日本一直不願意讓韓國加入這全球大型的自貿協定，主要是因為韓國對日本福島海鮮的禁令不肯取消。自2013年以來，韓國禁止從福島附近的8個日本地區進口水產品，因為擔心2011年福島核災所留下的輻射汙染。

韓國海洋漁業部表示，福島水產的禁令問題與加入CPTPP無關，因為是兩個獨立且不同的議題。

不論是哪一國要加入CPTPP，都需要11個成員國全都點頭才行。

另外，韓國總統文在寅曾呼籲日本，應該提供福島核災含氚廢水更詳細且更透明的資料。同時，韓國海洋漁業部也說，除了要以客觀與科學方式驗證，日本還應與各個鄰國充分溝通，最後才能做出排放這些有輻射性廢水決定。

2021年，日本宣布計畫從2023年開始，要將超過120萬噸核汙廢水排放至太平洋中。