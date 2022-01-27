韓國三星電子27日公布最新業績，在半導體大補丸挹注下，去年第四季營收獲利皆優於預期，Q4營收更創歷來新高，助三星超車英特爾，登上全球晶片製造龍頭寶座。

疫情引發供應鏈吃緊，從汽車、家電到智慧手機，各式產品的產能大受打擊。產品供不應求，半導體業從中得利，三星、英特爾等晶片巨頭握有比以往更大的定價能力。

過去30年來，英特爾幾乎年年占據晶片龍頭地位，只有2017、2018這兩年不敵記憶體晶片價格飆漲，將第一的寶座拱手讓給三星。

去年三星的記憶體晶片業務尤其賺錢，半導體部門營收年增29％達94.16兆韓元。調研機構顧能（Gartner）指出，這足以讓三星擠下英特爾，成為全球第一大晶片製造商。

三星表示，在數據中心伺服器及5G手機需求火紅的帶動下，預料今年記憶體的需求依舊強勁。但零件短缺與供應鏈問題造成產能吃緊，可能會影響買氣。

三星晶圓代工部門執行副總裁Kang Moon-soo周四在法說會上透露，三星強化晶圓代工事業投資，包括砸170億美元在德州設廠，他說今年晶片供應仍舊緊俏。

三星去年Q4營收76.57兆韓元創新紀錄。淨利部分年增64％，由去年同期的6.6兆韓元激增至10.84兆韓元。

三星最新季度成績單超出市場預期。據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）訪調結果，普遍預期三星上季淨利10.7兆韓元、營收75.5兆韓元。

總結2021全年業績，淨利年增51％到39.9兆韓元，營收年成長18％達279.6兆韓元。

三星行動事業部門上季也表現不俗，多虧去年8月上市旗艦摺疊機Galaxy Z Fold 3 、Galaxy Z Flip 3的貢獻。該部門第四季營業獲利2.66兆韓元，較前年同期成長10％，營收年增30％來到28.95兆韓元。