元宇宙（Metaverse）一詞最早出現在1992年的科幻小說《Snow Crash》，概念類似於科幻電影《一級玩家》（Ready Player One）情節，強調人們可透過VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等頭戴式裝置，經由網際網路進入虛擬世界，以虛擬化身在虛擬世界中生活，並隨意轉換角色在現實與虛擬世界中。

國際大廠紛投入元宇宙世界

儘管元宇宙的概念在1992年的小說中就已提出，甚至宏達電在2016年就推出VR相關裝置，不過元宇宙真正引起全球市場密切關注應該是從2021年才開始。受到新冠肺炎疫情帶動虛擬世界互動增溫，加上Facebook改名為Meta，以及包括Apple、Microsoft、Nvidia、Google等國際大廠紛紛表態將進軍元宇宙；Nvidia執行長黃仁勳表示，元宇宙是透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、數位分身等工具將虛實世界整合，當戴上VR/AR裝置或手機就可即時操作遠方工具，同時預估元宇宙經濟規模，最後將大過於實體世界。而外傳Apple最快2022年推出兼具AR和VR功能的MR（Mixed Reality，混合實境）頭戴式裝置。在國際大廠紛紛投入元宇宙當領頭羊下，元宇宙可望成為帶領科技業下一個黃金十年的產業。

根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模將達21.6億美元，至2025年將達83.1億美元，年複合成長率為40％。不過，TrendForce強調，目前虛擬世界內容建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。根據Bloomberg Intelligence分析，預估到2024年，全球元宇宙市場規模將高達8000億美元。

元宇宙生態圈包含了入口的各類平台應用如遊戲、社交媒體、影音及電商等；終端設備的硬體如AR/VR裝置；以及核心技術及基礎建設如晶片、AI、5G、雲端運算、IoT、區塊鏈及3D技術等；隨著VR/AR裝置發展逐漸成熟，沉浸式體驗需求提升，而5G網路提升提供高速度和低延遲的通訊基礎、高效能運算（HPC）更帶來效能強大的運算系統，使得AI技術可以施展、區塊鏈技術讓虛擬世界的商業交易更加熱絡。

從2020年底起全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，使得居家上班、遠距教學的趨勢興起，生活消費更從線下轉為線上，加上虛擬演唱會及網路社交活動，都帶動2021年元宇宙題材興起。

半導體、硬體代工、零組件可留意

法人指出，隨著Meta、Nvidia等國際大廠積極投入元宇宙領域，同時積極建構VR/AR穿戴裝置、5G基礎建設、雲端計算、AI晶片、社交或遊戲平台、加密貨幣（區塊鏈技術）等軟硬體，組合更完整的元宇宙生態系下，元宇宙概念可實現度越來越高；隨著實體世界與虛擬世界逐漸融合，可能衍生出各種全新商機，充滿想像空間。

儘管元宇宙後續發展仍需要一段時間，不過隨著各行各業積極搶進元宇宙，商機一一浮現；若就投資機會來看，Meta、Nvidia等全球科技大廠已憑藉自身優勢掌握元宇宙話語權並擘劃未來願景，居於元宇宙產業領先群，後續發展值得留意；至於台灣廠商在元宇宙產業鏈多數居於配角，不過由於台廠在半導體相關、硬體代工領域及關鍵零組件等與各產業領先群的國際大廠有密切往來關係；因此，元宇宙也將是台灣產業的重要機會，尤其在半導體相關、硬體代工領域、關鍵零組件等，相關台灣廠商也值得留意。

目前元宇宙中所有場景都需要透過VR/AR技術與現實世界進行連結，VR/AR裝置可說是目前從現實世界進入元宇宙最重要介面。而過去VR/AR產品受限於繁雜設置和昂貴硬體限制，偏重於醫療、零售、汽車、教育等商業性應用，不過隨著VR/AR技術在軟硬體上改善，例如宏達電最新的HTC Vive Flow僅有189公克重，比手機還輕，採眼鏡式可收納的外型設計，攜帶方便並搭配手機使用；而佐臻也將推出AR智慧眼鏡「J7EF Gaze」，都擺脫以往笨重的攜帶式裝置觀念；加上各家遊戲平台更多元開放，以遊戲類為主的消費性應用也將受重視。

法人指出，未來隨著獨立VR/AR裝置硬體規格持續發展外，加上導入AI運算、裝置更輕薄舒適、價格更親民，同時將搭配更多感測器設計，再搭配成熟5G網路環境降低延遲，資料傳輸速度更加快，預估遊戲精準度及流暢度升級，將使未來全球VR/AR裝置成長可期。

伺服器、5G概念股受惠

除應用在遊戲上相關VR/AR裝置及軟體應用上，隨雲端、邊緣運算、AI、5G網路等技術更加成熟及普及，也有利於智慧工廠、智慧零售、遠距離醫療等應用逐漸實現。例如Nvidia 推出企業用的Omniverse設計協作與模擬平台，可讓全球各地會議參與者無需面對面開會，都能透過各種裝置在虛擬世界中進行即時合作，替各大產業工作流程帶來全新變革，同時已經與BMW、Volvo等大廠合作。

元宇宙讓每位使用者都能打造自己的虛擬空間與虛擬產品，為支持更多的用戶，需要更強計算能力，龐大數據流量將使雲端資料中心需求大增。雲端資料中心主要包含運算資源、儲存架構、網路架構，核心元件主要有伺服器、交換器、儲存系統等。而雲端資料中心也需要重要的基礎架構，支援中心的軟硬體，如電源系統、不斷電系統（UPS）、通風系統、冷卻系統等；元宇宙興起，有利於帶動雲端資料中心相關產業商機，如伺服器（Server）、高效運算（HPC）晶片等。

此外，元宇宙為替眾多用戶提供更即時、更流暢的體驗感受，5G網路（甚至未來6G）將是支撐大規模使用者同時上線，進入元宇宙通訊基礎，為充分發揮5G高速度、低時延、廣連結等技術，需要更多的大型基地台及小型基地台來增加整體訊號的覆蓋率，有利於5G基礎建設需求及升級；而電信基地台間傳輸需要依賴光纖網路，也有利於包括光纖通訊元件／模組／設備等商機。

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202201期》