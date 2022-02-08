國際永續評比機構S&P Global發布2022年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2022) 評鑑結果，遠傳連續第三年獲評為「銀級獎」企業。

永續年鑑是針對全球61個產業，超過7500家大型企業進行永續發展績效評比，並依據成績挑選出700多家領先企業。遠傳表示，得以連年受國際肯定入榜，顯見遠傳持續推動永續發展，在公司治理、環境永續、社會責任等面向追求卓越的成果豐碩，才得以與全球標竿企業齊名。

此外，全球權威碳揭露組織 CDP公布2021年供應商議合評比(Supplier Engagement Rating)，遠傳今年與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8%，連續第二年名列在2021 CDP 供應商議合領導級企業排行榜中，顯示遠傳攜手供應商共同降低氣候變遷所面臨的風險，獲得國際肯定。

遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術，透過跨業結盟，為企業客戶創造價值，也結合企業核心，履行企業社會責任，包括積極投入5G網路偏鄉建設，並深耕智慧醫療領域，發展台灣第一個5G遠距診療解決方案，並與桃園市政府合作智慧路燈專案，以即時遠端監控與故障自動回報系統、掌握全市路燈調度、達到節能減碳之效。也透過具體行動投入環境、社會、經濟等永續發展議題，接軌聯合國永續發展目標。

遠傳強調，體認到全球氣候變遷需跨產業共同努力，加入GSMA 協會參與氣候變遷倡議，致力降低全球氣候變遷影響外，主動加入SBTi 科學基礎減碳目標倡議，具體訂立至2030年減碳目標。去年更與國內標竿企業加入由台灣永續能源研究基金會發起的「台灣淨零排放協會」共同推動「淨零排放」倡議，以2030年辦公據點淨零排放及2050年淨零轉型政策為目標邁進。

此外，遠傳永續經營績效屢獲國內外評比機構肯定，包含連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股、連續七年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股、入選MSCI永續指數成分股、富時永續指數（FTSE ESG Index）成分股、國際碳揭露計畫CDP管理級B評等；連續七年拿下「公司治理評鑑」前5%最高榮耀、第五度入選台灣十大永續典範企業、獲《GBO全球企業獎》評選為「最佳企業社會責任」獎和入選《天下永續公民獎》大型企業組前10強，未來遠傳將持續善用核心能力推展永續策略，實踐企業社會責任。