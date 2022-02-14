國際調研機構Canalys於14日公布最新報告，2021年全球電動汽車（EVs）銷量為650萬輛，比2020年增長109％，占所有乘用車銷售的9％。其中，大陸的電動汽車銷量就超過320萬輛，不僅占全球電動車銷量的一半，還較2020年銷量多出200萬輛。

集微網報導，報告指出，受新冠疫情和晶片短缺影響，2021年全球汽車市場總量僅增長4％。報告認為，2021年電動車市場需求保持強勁，如果不受晶片短缺影響，全球汽車製造商將會售出更多電動車。

在大陸電動車銷售方面，五菱宏光Mini EV依然是2021年大陸最暢銷的EV車型。特斯拉占佔據了第二、三名，但Model Y超過了Model 3。比亞迪作為大陸領先的電動汽車品牌，繼續擴大產品陣容，其多款純電動和插電式混合動力車型亦銷量長紅，廣受消費者歡迎。

其他數據方面，Canalys報告指出，2021年全球售出85％的電動車是交付給大陸和歐洲的客戶。其中，歐洲銷售了230萬輛電動汽車，占新車銷量的19％。另在美國市場方面，雖然電動車需求在增長，但2021年美國銷售的新車中只有4％是電動汽車，約為53.5萬輛。