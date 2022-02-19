「雨水」節氣到來，運勢命理網站「旺好運」命理師邱彥龍表示，雨水這段期間遇水星刑天王，全球疫情破口還在，且傳播很快，未來11天內是高危險期，之後有機會慢慢控制下來。對照目前全球疫情延燒、台灣本土病例也持續增加來看，防疫工作仍必須繃緊神經。

邱彥龍老師強調，以星象來看，未來這11天是全球關鍵期，若能好好控制，就能度過危機，否則將一發不可收拾。邱彥龍老師也提醒當逢水星刑天王時，大家話要慢慢說，不要著急，儘量說清楚講明白，可以減少許多不必要的困擾，切忌惡言相向或散播謠言。除此之外，也要注意交通安全，當心因為恍神導致受傷等意外。

跟印度神童阿南德同樣是研究吠陀占星的李靜唯老師則表示，凶星羅喉持續待在金牛座，將待到5/17，木星對於雙子座也產生相位，這樣的星象代表疫情狀況不樂觀，可能會有些自以為控管穩定的國家，遭遇新一波爆發，這情況到2月底都不太會好轉。從吠陀星盤來看，5/17羅喉離開金牛座後，疫情問題會慢慢緩解，眾人能找到與病毒共存的方法。