據國際貨幣基金的預估，2022年全球總體經濟將自2021年的高峰趨緩，主要央行貨幣政策也將隨著疫後經濟復甦而回歸正常化，過去大量的財政振興政策隨之退場。儘管高通膨壓力仍存，但西方資產團隊認為未來12個月來自於供給面壓力推動的物價上漲將會逐漸紓解。富蘭克林西方資產亞洲(不含日本)投資主管暨西方資產亞洲機會債券基金經理人孫應梅(Desmond Soon)表示，2021年之後亞洲的復甦程度更強於其他地區，充份展現亞洲經濟具韌性的基本面。目前看好中國、印度、印尼的債市機會。

一、中國：中國一直是亞洲經濟成長的趨動引擎，中國在今年底舉行20大會議之前，維持經濟穩定乃相當重要的政策，希望能維持經濟成長率約5%、通膨率約2%。儘管中國有整頓房地產、疫情的清零政策可能壓抑內需等問題，但中國政府有足夠能力應對。此外，中國出口成長相當強勁，因而支撐人民幣在2021年多數貨幣貶值時，其匯率加計利息後有5.9%的總報酬領先，今年以來也持續有0.7%的總收益。

目前中國十年期公債殖利率2.8%遠高於歐洲和美國等已開發國家公債水準，與已開發國家公債的連動性低，成為防禦性的債券產品選項。且在中國逐步開放債市後，包括彭博巴克萊、摩根大通以及富時公司相繼將中國債券納入旗下編製的環球債券指數成份內，估算已吸引約兩千億美元被動資金流入。

二、印度：印度的資訊科技等產業於過去兩年吸引龐大外人直接投資流入，因而推升印度的外匯存底快速成長，累積的幅度遠高於其他國家。印度盧比也為2021年相當抗跌的貨幣，受惠基本面支撐的強勢行情可望延續。印度十年期公債殖利率約6.8%，五年期也有6.15%水準，相當具有投資吸引力。印度總理莫迪的執政聯盟於國會的控制力超出以往，有強大的政治資本可以進行改革。

三、印尼：印尼總統佐科威執政聯盟於國會有過半席次，有利政策的推動。印尼已成為重要的製造中心，因而吸引龐大的外人直接投資。印尼通膨也相對溫和，身為商品和食品生產國，亦有助紓解來自於商品相關的物價壓力。外資也相當青睞印尼公債，目前十年期公債殖利率約6.5%。儘管財政赤字因為疫情而稍擴大，但有央行協助融通財政所需資金。