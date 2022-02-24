中國個人所得稅政策更新，多項優惠適用期限延長，對於外派人員如台幹個人稅負及台企公司政策規劃等需多加留意。

安永聯合會計師事務所於24日舉辦研討會，從台灣企業集團總部的角度出發，分析中國個人稅新政對台灣企業外派人員稅務影響，並分享稅務申報實務，引導公司思考更新相關外派政策、調整聘僱關係與薪酬結構等應對措施。

中國個人稅政策更新，延續多項個人所得稅優惠政策時程，包括全年一次性獎金的優惠計稅方法，與外籍個人有關補貼，執行期限延長到2023年底；上市公司股權激勵單獨計稅的執行期限也延長至2022年底。

安永（中國）企業諮詢公司人力資本服務總監康炯毅表示，針對以上優惠政策的延續，企業需及時審視現有的內部政策和薪酬架構，評估優惠政策的適用性，並且對於股權激勵計畫，整理目前的實施和執行情況；了解主管稅務機關的要求，妥善準備相關資料，並做好外籍員工免稅福利安排。

在中國個人稅新政下，公司應重新調整稅務規劃的方向與策略，以因應各項變化。安永（中國）企業諮詢公司稅務服務部執業會計師彭紹龍分享，公司除了應該密切關注政策走向和動態審視內部管理制度、調整薪酬架構等，也可以考慮為外派同仁申請地方性個人所得稅優惠。

其中台商眾多的粵港澳大灣區，個人租稅優惠政策相當優渥，公司應檢視相關同仁是否符合申請條件；另於廣州南沙、珠海橫琴、深圳前海、海南自貿區及上海臨港新片區等，也有相關優惠政策，公司應該善加利用， 以優化員工個人及企業整體稅負。

此外，即將陸續進入中國及台灣的個人報稅季節，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯提醒，跨國調派人員若需辦理個人年度綜合所得，建議在4月30日前完成大陸個人年度綜合所得匯算清繳，取得年度完稅證明並完成驗證，即時在台灣完成個人綜所稅申報；若不需辦理匯算清繳，應儘早取得相對應月份之完稅證明，並依規定完成驗證，於台灣個人綜所稅申報中國地區來源所得，同時申請中國已繳納稅額扣抵。

安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務資深協理陳人理指出，有關外派稅負補貼原則，公司可能會採用稅負平衡原則或淨收入原則處理。若採用稅負平衡原則，員工不會因外派而於所得稅上有利得或損失，惟每年需做年度結算，公司管理成本相對較高，但整體最公平；淨收入原則估算員工因外派額外產生稅負，直接將差額以薪資補貼員工， 使最後淨收入與未外派的情況相當，公司不須和員工每年稅負結算，管理成本較低，但經常產生爭議，企業可多加衡量以善用相關原則，確保稅負問題不影響到員工外派意願。