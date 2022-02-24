台股受到俄羅斯與烏克蘭開戰重挫，證券交易所呼籲，投資人應回歸基本面理性評估，櫃檯買賣中心亦強調，上櫃公司基本面表現穩健，投資人仍應保持信心。

俄羅斯與烏克蘭正式開戰，全球股市受國際情勢造成大幅下挫，台股今天亦應聲重挫，加權股價指數大跌461.18點，以17594.55點作收，櫃買指數下跌6.68點，以211.97點作收，證交所及櫃買中心呼籲，投資人應回歸基本面理性評估。

證交所表示，近年由於台灣資本市場與國際連結程度日增，當出現黑天鵝事件時，通常國內加權指數會與全球市場連動，同步下跌，建議投資人應冷靜觀察情勢發展，並審慎評估此類事件對台灣的影響。

台灣經濟基本面近年表現優異，在全球經濟普受疫情影響，各產業供應鏈無法暢通供貨之時，我國則因防疫政策得宜，確保各產業運作順利，故在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟亦仍能保有維持成長的表現。

目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心，另相較於亞洲的主要市場，如日、韓等，台股受到國際市場變化影響的跌幅較小，亦印證台灣有堅實的經濟基本面，也請投資人勿過度恐慌，應保持理性冷靜評估。

櫃買中心則表示，上櫃公司110年第3季財務報告申報之稅前淨利合計2367億元，較前一年同期增加711億元，大幅增加43%；110年度合併營收為2兆6467億元，較109年度增加3897億元，成長約17.26%；111年1月營收亦持續成長，合計2304億元，較110年同期增加213億元，成長約10.20%，顯示全體上櫃公司基本面仍佳，維持獲利成長趨勢。

再者，截至今年2月23日止，已公布配發110年度現金股利之上櫃公司計43家，其中配發現金股利每股達10元以上者計7家；每股配發5元以上未達10元者計5家；每股配發2元以上未達5元者計11家；2元以下者計9家，投資人可多加關注殖利率高之個股。

櫃買中心強調，烏俄情勢以及美國貨幣政策等均屬於短期不確定因素，投資人雖然要注意短期股市的動盪，但股價基本面終係反映公司實際業績與未來展望，因此投資人應參考公司業績表現作為長期投資判斷依據；上櫃公司基本面延續去年業績表現穩健，且目前各主要預測機構多認為今年台灣經濟成長率可達4%以上，隨著新冠肺炎疫苗覆蓋率提升，各國逐步放寬防疫措施，全球經濟表現可望持續復甦，對於上櫃股票後續市場表現仍值得期待。