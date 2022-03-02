2021年是全球電動車風光且精彩的一年，全年銷售成長109％，為協助業者掌握國際電動車商機，經濟部國際貿易局攜手外貿協會於3月31日辦理「全球智慧車輛」採購大會，聚焦「電動車供應鏈及系統解決方案」、「車聯網及自動駕駛」、「移動服務平臺」、「汽車維修工具」等四大主題，邀請全球智慧車輛買主與我商線上媒合洽談。

貿協指出，目前已有來自32國128家買主響應參與，美國、越南電動車新創，以及法國、日本汽配一階供應商皆於名單內，顯見臺廠「特斯拉經驗」及電動車供應鏈效應逐步發酵，吸引新創車廠及一階供應商敲門合作。

此外，美國電池廠、西班牙自動化及能源大廠、土耳其白色家電指標商、埃及最大巴士製造商、泰國電巴業者等，都期待透過採購洽談，開發在臺合作夥伴，邀請相關業者在電動智慧車輛領域一起彎道超車。

貿協指出，去年電動車龍頭大廠特斯拉交車逼近百萬大關，就連對貿然電動化有疑慮的豐田也奮起直追。國內鴻海在短短一年內一口氣推出三款電動車，唐榮攜手漢翔成立電動商用車聯盟（CTP），搶攻電巴市場，Gogoro宣布赴美掛牌上市，從二輪、乘用車到商用車，各家車廠無不大張旗鼓，為此，擁有「特斯拉」供應鏈經驗的台廠，也是從各個電動車供應鏈項目成立聯絡迎接商機。

2022年採購盛會將聚焦「電動車供應鏈及系統解決方案」、「車聯網及自動駕駛」、「移動服務平臺」、「汽車維修工具」等四大主題，邀請全球智慧車輛買主與我商線上媒合洽談。