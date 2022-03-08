烏俄戰爭遲遲未能停火，全球股市都受到衝擊。繼昨日大跌後，台股今日開低急殺、快速摜破萬七，權值軍團幾乎全數倒地，指數越走越低，護國神山台積電(2330)修正腳步持續，僅面板雙虎、大立光(3008)、台驊投控(2636)、新唐(4919)、中華電(2412)等少數個股力守高檔；各大類股也幾乎全軍覆沒，僅陶玻股受台玻(1802)挾高殖利率題材逆漲逾2%，拉抬類指漲逾2%獨挑大樑，終場加權股價指數收在16825.25點，下跌353.44點，成交值為4434.65億元，OTC指數收在203.36點，下跌5.2點，成交值為745.16億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股淪為外資提款機，再加上國際股市不穩，台股今日繼續探底，連續兩日帶量長黑，可以看出賣壓並未趨緩，短線恐將會持續下探，由於外資動向及俄烏戰爭並無法預測，不宜隨意出手承接，需要留意風險。

盤面上，台積電收在563元，下跌2.26%；面板族群多頭點火，友達(2409)收在21.2元，上漲2.4%、群創(3481)收在16.95元，上漲1.8%；聯發科、鴻海、台達電、國巨等都收黑；貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)等也都收黑，跌幅在2.6%~5%左右。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，為抑制通膨，Fed貨幣政策立場更趨鷹派，市場並估Fed在３月可能展開升息動作，加上，俄烏戰爭延續，導致近期全球股市大幅回檔整理。不過，遞延消費疊加低基期，2022年經濟成長動能仍強勁，高盛預估2022年全球經濟成長4.5%，仍高於長期均值，也不符合停滯條件，全球股市2021年EPS成長預估達49.3%，2022年成長率進一步上升至6.1%，全球股市今年漲升行情仍可期，建議拉回逢低找買點。而在「破壞式創新」持續滲透到各產業下，智慧生活基金將有不錯的表現。

蘇聖峰指出，2022年全球股市在貨幣寬鬆環境下，普遍呈現上漲格局，但根據高盛統計全球資金流向，若自2016年為起點，累積起算「股票」、「債券」和「現金」這三大資產累積資金，可以發現，股市其實還有很大流入空間。另就歷史經驗顯示，升息亦顯示經濟景氣熱絡，不致破壞股市多頭格局。新冠疫情對於資本市場影響已淡化，股市評價面處在合理位置，且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期，雖然2022年股市漲幅將不若2021年，但仍正面看待。