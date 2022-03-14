在全球動盪不安之際，如何在風險與報酬間達到更好的平衡？REITs(不動產投資信託)兼具穩定配息與抗通膨特性，提供投資人除了股債資產以外的另一個投資選項，可以協助投資人更好地達成分散風險與穩定資產價值的目標。以實際數據，過去20年全球REITs的年化報酬率約在9.98%，甚至優於美股的9.25%和全球股市的8.41%。至於股息率，全球REITs為3.0%，更是明顯高於美股的1.4%和全球股市的1.8%，讓投資人可以在追求長期資產增值之際，同時滿足對於息收的期待。

元大投信指出，REITs同時具備股票和債券的特性，也就是擁有股票的資產成長能力，以及債券的收益性質，因此在現階段前有戰爭危機，後有通膨引發聯準會升息風險的高度不確定性時刻，REITs可以說是一個很好「穩中求進」的投資選項。

元大全球不動產證券化研究團隊指出，從歷史紀錄來看，REITs具有5大優勢，包括(1)可提供不亞於股市的投資報酬；(2)能夠提供相對穩定的股息收益；(3)與全球股票和債券等傳統資產的相關性較低，可分散投資風險；(4)流動性優於不動產；(5)對於投資標的之投資與營運過程，皆須對大眾公開，透明度良好。

元大全球不動產證券化研究團隊分析，REITs種類繁多，已經超越零售、辦公、工業和住宅等傳統核心類別，並越來越多地投資於新興成長行業，如5G電塔、數據中心、自助倉儲、醫療照護宅等，可明顯受益於5G 、雲端運算、網購、和人口老化等結構性商機。以美國REITs市場的演進為例，在2000年時，數據中心、5G電塔、自助倉儲、養護中心等新型態REITs，規模僅占整個市場的26%，而到了2021年，已大幅成長至61%，成為投資主流。